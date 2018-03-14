Купер: "Надеюсь, что пост из-за Рамадана не помешает сборной Египта на ЧМ-2018"
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер считает, что его команде может помешать успешно выступить на Чемпионате Мира-2018 пост игроков во время Рамадана.
"Ассоциация футбола Египта наняла специалистов, которые помогут игроков во время Рамадана. Мы будем следить за их рационом и сном. Надеюсь, что это не повлияет на них негативно. Это может быть проблемой, так как игроки не будут есть от рассвета до заката. Но с религией ничего не поделать. Я не могу заставить их нарушать правила веры и отказаться от поста. Я уважаю их верования", - приводит слова Купера AS.
Напомним, что Египет попал в одну группу с Россией, Уругваей и Саудовской Аравией.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0