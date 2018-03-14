Купер: "Надеюсь, что пост из-за Рамадана не помешает сборной Египта на ЧМ-2018"

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Купер: "Надеюсь, что пост из-за Рамадана не помешает сборной Египта на ЧМ-2018"
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер считает, что его команде может помешать успешно выступить на Чемпионате Мира-2018 пост игроков во время Рамадана.

"Ассоциация футбола Египта наняла специалистов, которые помогут игроков во время Рамадана. Мы будем следить за их рационом и сном. Надеюсь, что это не повлияет на них негативно. Это может быть проблемой, так как игроки не будут есть от рассвета до заката. Но с религией ничего не поделать. Я не могу заставить их нарушать правила веры и отказаться от поста. Я уважаю их верования", - приводит слова Купера AS.

Напомним, что Египет попал в одну группу с Россией, Уругваей и Саудовской Аравией.

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