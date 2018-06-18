Купер поделился ожиданиями от матча с Россией

Наставник сборной Египта Эктор Купер прокомментировал предстоящую игру с Россией.

"Поражение Уругваю было болезненным, но мы многое приобрели, и опыт от этого проигрыша принесет нам пользу в матче с Россией. Тот, кто говорит, что мы не победим команду России, должен еще представить доказательства своей уверенности. Мы очень уважаем сборную России, но победа всегда является нашей главной задачей, даже если мы встречаемся с чемпионами мира - командой Германии.

Салах - один из сильнейших игроков мира, он может спутать все планы соперников, а его игра непредсказуема для защитников. Вместе с тем мы не должны полагаться на мастерство только одного футболиста, так как футбол - это игра командная" - приводят слова Купера российские СМИ.

Поединок между сборными России и Египта состоится завтра в 21:00 по московскому времени.

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