Купер прокомментировал поражение от Уругвая

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Купер прокомментировал поражение от Уругвая

Наставник сборной Египта Эктор Купер высказался о матче с Уругваем (0:1).

"Мы исходим из того, что у нас есть. И строим свою игру так, чтобы добиться лучшего результата. Я считаю, что мы провели просто отличную игру. Сделали все, что возможно. Да, очень обидно, что пропустили, но ведь это изначально можно было предположить - Уругвай очень силен.

Впереди у нас возникали моменты, было несколько перспективных подходов. Не хватало последней передачи. И Салаха, конечно, тоже не хватало. Завтра вернемся в Грозный и начнем готовится к игре с Россией. Но для начала изучим минувшую игру" - приводят слова Купера российские СМИ.

Смотрите также обзор матча Египет - Уругвай. | http://soccernews.ru

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