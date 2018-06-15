Купер рассказал, почему он не выпустил Салаха в матче с Уругваем

Наставник сборной Египта Эктор Купер объяснил причину невыхода Мохамеда Салаха на поле в игре с Уругваем (0:1).

"Думаю Салах сможет сыграть против России. Он должен быть в форме ко второй игре. Cегодня все еще оставался риск. Поэтому на поле он не вышел" - приводят слова Купера российские СМИ.

Напомним, что игра между сборными России и Египта состоится 19 июня.

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