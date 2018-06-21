Купер уходит в отставку с поста главного тренера сборной Египта

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер покидает свой пост, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, федерация футбола Египта решила не продлевать контракт с аргентинским специалистом в связи с провалом "фараонов" на ЧМ-2018.

Напомним, что египтяне по итогам двух туров группового этапа потеряли шансы пробиться в плей-офф мундиаля.

62-летний Купер возглавлял сборную Египта с марта 2015 года.

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