Купер возглавил сборную Узбекистана и поставил перед командой историческую цель

Эктор Купер назначен главным тренером сборной Узбекистана. Стороны заключили контракт по схеме "3+1".

Новый наставник в ходе пресс-конференции поставил перед командой историческую цель.

"Основной причиной заключения соглашения с Ассоциацией футбола Узбекистана являются цели, поставленные национальной сборной Узбекистана. Это показать отличный результат на Кубке Азии и осуществить заветную мечту узбекского народа - выйти на Чемпионат Мира. Я обещаю, что приложу все усилия, чтобы сборная Узбекистана вышла на ЧМ. Остальное покажет время" - сказал Купер.

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