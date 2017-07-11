Купить любой ценой: "Манчестер Юнайтед" заполучил Лукаку, но стал ли он сильнее?

"Манчестер Юнайтед" в последние годы ведет очень активную трансферную политику. Текущее межсезонье не станет исключением, ведь уже в понедельник было официально объявлено о переходе в стан манкунианцев Ромелу Лукаку. Эта сделка стала рекордной в текущее трансферное окно, и в Европе осталось не так много футболистов, переход которых способен это изменить.

Форвард "Эвертона" провел свой очередной очень результативный сезон и уже в конце мая окончательно заявил о том, что покинет свой клуб в межсезонье. Основным претендентом на бельгийца помимо "Юнайтед" являлся лондонский "Челси", и у СМИ имеется несколько версий того, почему Лукаку в итоге оказался в Манчестере. Но основной причиной является решительность руководства "Юнайтед" и более выгодные условия сделки для "Эвертона". По слухам, "ириски" получат за бельгийца 85 миллионов евро, а также еще 15 миллионов в виде бонусов за достижения игрока. Собрав детей и пижаму, в обратном направлении последовал Уэйн Руни. Как будто и не было тех тринадцати лет, полных голов и трофеев.

Учитывая текущую ситуацию на трансферном рынке, переход Лукаку даже за условные 100 миллионов не выглядит чем-то уж очень неожиданным. Подобный трансфер обязательно должен был случиться, и, возможно, он не будет рекордным этим летом. Вроде все остались в выигрыше от этого перехода: "Манчестер Юнайтед" заполучил одного из лучших форвардов английской Премьер-лиги, "Эвертон" получил кучу денег и Уэйна Руни, а Мино Райола - свои огромные комиссионные. Доволен и сам Лукаку: "Когда "Манчестер Юнайтед" сделал предложение, мне не нужно было думать дважды. Поэтому я очень рад и надеюсь стать частью истории команды".

Но не все так однозначно в данном трансфере. В лице Лукаку "Манчестер Юнайтед" приобрел высококлассного центрального нападающего, который должен и будет забивать голы. Но его роль на поле – это одна точка на меловой доске тренера. Сколько бы он не смещался на фланги, опускался в центр или отрабатывал в защите на угловых, его основная задача – замыкать передачи партнеров. И в самые тяжелые для "Юнайтед" моменты все, что будет делать игрок, купленный за 100 миллионов евро – стоять в штрафной и ждать подачи от партнера. Это делал Ибрагимович, и когда ему было очень сложно, на подмогу прибегал Маруан Феллайни. Это будет делать и Лукаку, и не потому, что он больше ничего не умеет, или "Юнайтед" придерживается прямолинейного стиля игры. Нет, в такой манере в определенный момент играют все команды, и роль игрока ростом 190 сантиметров предопределена заранее. По-другому выручить свою команду он не сможет.

В "Эвертоне" Лукаку довольно часто и успешно шел в дриблинг, он самостоятельно создавал себе моменты, не всегда получая должной поддержки партнеров. В "Манчестере" ему это не понадобится. Моуринью всегда отводит своим форвардам очень классическую роль, и при быстрых контратаках все, что нужно будет сделать Ромелу - вбежать в нужную зону и забить. Хотя, конечно, в определенных моментах он и начнет эту контратаку, выиграв борьбу или удачно отобрав мяч у соперника.

Также всегда есть риск того, что форвард не заиграет в новой команде. Димитар Бербатов, Кристиан Бентеке, Фернандо Торрес – каждый из них переходил в свою новый клуб в статусе одного из лучших нападающих клуба/лиги. В каком статусе они уходили – мы все помним. И это только внутренние трансферы, еще ведь были Шевченко, Фалькао и многие другие. Существует множество факторов, которые могут помешать заиграть на должном уровне любому игроку. И отдавая 100 миллионов евро, клуб должен получить настоящую "машину", без сбоев дающую результат. Конечно, Лукаку может и есть та самая "машина", вот только его роль в команде даст лишь одиннадцатую часть этого результата. Подопечные Моуринью всегда были сильны своей командной игрой, и если не сформируется хорошая связка центральных защитников, или не будут работать на должном уровне фланги, то и бельгиец будет бессилен.

"Манчестер Юнайтед" приобрел за 100 миллионов евро форварда, который, при всем к нему уважении, вряд ли добьется таких высот, когда все забудут сумму его трансфера. И, кстати, Погба этого тоже никогда не сделает. Есть только один игрок за 100 миллионов, которому это все-таки удалось. Он, кстати, раньше тоже играл в "Юнайтед".

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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