Кураньи: "Думаю, россияне выйдут в полуфинал"

Известный в прошлом немецкий футболист Кевин Кураньи оценил шансы сборной России в противостоянии с национальной командой Хорватии в полуфинале Чемпионата Мира.

"Россия - Хорватия будет отличной игрой! У хорватов - отличная команда, но Россия уже доказала, что прекрасно справляется с такими соперниками. Думаю, россияне выйдут в полуфинал. Смогут ли выиграть Чемпионат Мира? В футболе все возможно, но это будет нелегко", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Луиш Нету высказался о выступлении сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru