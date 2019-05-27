Кураньи: "Медведи в России точно не ходят по улицам"

Теги динамо москваматье вальбуэна

Кураньи: "Медведи в России точно не ходят по улицам"
Немецкий нападающий Кевин Кураньи, ранее выступавший за московское "Динамо", рассказал о периоде своей жизни в России.

"Медведи в России точно не ходят по улицам. Зимы здесь действительно длинные и снежные. И ужасные пробки, ненавижу их. Но в целом меня впечатлили люди, рестораны, красивые места. В России я чувствовал себя комфортно и нашел много хороших друзей. Именно поэтому я и решил продлить контракт с "бело-голубыми", - приводят слова Кураньи российские СМИ.

Кураньи играл за "Динамо" с 2010 по 2015 год. Всего за московский клуб он провел 151 матч, в котором забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи. 

Не пропустите: Слуцкий: "Акинфеев входит в топ-5 вратарей мира". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Промес вызван в сборную Нидерландов на финальный этап Лиги Наций

Промес вызван в сборную Нидерландов на финальный этап Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов