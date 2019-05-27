Кураньи: "Медведи в России точно не ходят по улицам"
Немецкий нападающий Кевин Кураньи, ранее выступавший за московское "Динамо", рассказал о периоде своей жизни в России.
"Медведи в России точно не ходят по улицам. Зимы здесь действительно длинные и снежные. И ужасные пробки, ненавижу их. Но в целом меня впечатлили люди, рестораны, красивые места. В России я чувствовал себя комфортно и нашел много хороших друзей. Именно поэтому я и решил продлить контракт с "бело-голубыми", - приводят слова Кураньи российские СМИ.
Кураньи играл за "Динамо" с 2010 по 2015 год. Всего за московский клуб он провел 151 матч, в котором забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20