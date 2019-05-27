Кураньи: "Медведи в России точно не ходят по улицам"



Немецкий нападающий Кевин Кураньи, ранее выступавший за московское "Динамо", рассказал о периоде своей жизни в России.

"Медведи в России точно не ходят по улицам. Зимы здесь действительно длинные и снежные. И ужасные пробки, ненавижу их. Но в целом меня впечатлили люди, рестораны, красивые места. В России я чувствовал себя комфортно и нашел много хороших друзей. Именно поэтому я и решил продлить контракт с "бело-голубыми", - приводят слова Кураньи российские СМИ.

Кураньи играл за "Динамо" с 2010 по 2015 год. Всего за московский клуб он провел 151 матч, в котором забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.

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