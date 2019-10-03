Кураньи оценил перспективы Тедеско в "Спартаке"
Известный в прошлом немецкий футболист Кевин Кураньи порассуждал о вероятном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".
"Уверен, что Тедеско поможет "Спартаку" в трудной ситуации. Вы можете сами убедиться по его предыдущим клубам, как быстро улучшалась игра команд и их результаты. Давление? Не сомневаюсь, что он справится с этим. "Шальке" вместе с дортмундской "Боруссией" и "Баварией" входит в первую тройку клубов Германии, где пресс самый серьёзный. Там всегда ждут побед и титулов. И Доменико с этим отлично справлялся", - сказал Кураньи, выступавший с 2010 по 2015 год за московское "Динамо".
Ожидается, что Тедеско возглавит "Спартак" во время перерыва на матчи национальных сборных.
Немец заключит с "красно-белыми" контракт до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.
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