Кураньи расхвалил Смолова

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи расхвалил форварда "Краснодара" Федора Смолова.

По словам немца, у российского бомбардира есть необходимые качества, чтобы заиграть в чемпионате Германии.

"У него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для Бундеслиги.

Абсолютно для любой команды. И даже для "Баварии". У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером", - сказал он.

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