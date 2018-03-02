Кураньи расхвалил Смолова

Теги краснодарфедор смолов

Кураньи расхвалил СмоловаБывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи расхвалил форварда "Краснодара" Федора Смолова.

По словам немца, у российского бомбардира есть необходимые качества, чтобы заиграть в чемпионате  Германии.

"У него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для Бундеслиги. 

Абсолютно для любой команды.  И даже для "Баварии". У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером", - сказал он.

Читайте: "Зениту" снова не удалось заполучить Смолова | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 21 24
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Анжи 21 20
15 Тосно 20 20
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов