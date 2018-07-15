Кураньи сделал прогноз на финал ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Германии Кевин Кураньи поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018.

"Четыре близкие мне сборные вылетели, и с полуфинала все мои симпатии безраздельно на стороне Хорватии. Особенно мне нравится то, что такая маленькая страна с успехом противостоит крупным державам. Все гранды повылетали, а скромная Хорватия в шаге от золотых медалей.

Да, где-то на стороне команды Далича была удача, все-таки дважды они проходили дальше лишь после серии пенальти, но и характер хорватов нельзя не отметить. Они три раза уступали в счете в плей-офф, но всякий раз совершенно не поддавались панике, и с Данией, и с Россией, и с Англией отыгрывались, а затем и выигрывали.

Впрочем, все сводить только к старанию и грамотной тактике не стоит, в команде сильный подбор футболистов - Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич. Это ребята из топ-клубов, их не надо лишний раз представлять.

В защите французы практически безупречны. При этом хорошо убегают в контратаки, в которых чуть теряется Жиру, так пока ни разу и не пробивший в створ ворот. Зато подтверждает свой класс Мбаппе. Я перед началом турнира прогнозировал, что он станет открытием ЧМ-2018, но это было несложно - француз ранее уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. У него почти нет слабых мест. Разве что немного не хватает опыта, что мешает забивать чаще.

Фаворит в паре Франция, у нее к тому же на день восстановления больше, а противник наверняка подустал после трех матчей по 120 минут. Но я рискну все же поставить на Хорватию - 1:0" - приводят слова Кураньи российские СМИ.

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