Кураньи: "У меня несколько раз интересовались из "Боруссии" о Смолове"

Теги кевин кураньиборуссия дортмундкраснодарфедор смолов

Кураньи: "У меня несколько раз интересовались из "Боруссии" о Смолове"Известный в прошлом немецкий футболист Кевин Кураньи рассказал об интересе дортмундской "Боруссии" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Знаю ли я об интересе "Боруссии" к Смолову? Конечно. Мне несколько раз звонили из этого клуба, интересовались, что он за человек. Там очень высокого мнения о нем. Я тоже сказал, что Федор - очень хороший человек и партнер по команде, да и футболист с отличными качествами - быстро бежит, бьет с обеих ног, много забивает. Мне кажется, Смолов может усилить игру дортмундцев в Бундеслиге", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, "Боруссия" отклонила второе предложение "Арсенала" по Обамеянгу. | soccernews.ru

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