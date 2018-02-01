Кураньи: "У России - прекрасная команда, игроки находятся в замечательной форме"

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Кураньи: "У России - прекрасная команда, игроки находятся в замечательной форме"Известный в прошлом немецкий футболист Кевин Кураньи высказался о шансах сборной России удачно выступить на домашнем Чемпионате Мира.

"У вас - прекрасная команда, игроки находятся в замечательной форме, многих я знал совсем молодыми, еще начинающими футболистами - Кокорина и Смолова, например, про которых я еще тогда говорил, что они - прекрасные нападающие. Сейчас они очень хорошо играют, забивают и могут помочь команде удачно провести чемпионат", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Черчесов назвал задачи для своей команды на Чемпионат Мира. | soccernews.ru

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