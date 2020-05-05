Курбан Бердыев мог возглавить киевское "Динамо"
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что бывший главный тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев в 2013 году мог возглавить киевское "Динамо".
"Когда у "Динамо" Блохина начался кризис, еще в 2013 году начали искать тренера. Тогда помощником Блохина был Ребров, который посоветовал Бердыева. Не знаю, был ли Ребров инициатором, но знаю, что его точно спросили и он посоветовал этого специалиста.
Сейчас Бердыев не будет тренировать "Динамо". Все, точка. Его кандидатура не рассматривалась в последнее время. Никто не рассматривал. Это все пустые разговоры", – сказал Цыганык в интервью каналу "Бомбардир" в YouTube.
В настоящее время 67-летний Бердыев является безработным. Ранее он тренировал джамбульский "Химик", "Кайрат", "Генчлербирлиги", вновь "Кайрат", "Мунайши", "Нису", сборную Туркмении, "Кристалл", "Рубин", "Ростов" и вновь "Рубин". Двукратный чемпион России, чемпион Туркмении. Обладатель Кубка России, обладатель Кубка Туркмении, двукратный обладатель Суперкубка России.
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