Известный тренер Курбан Бердыев планирует вернуться к клубной работе, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По сведениям источника, опытный специалист планирует собрать команду из молодых тренеров, после чего собирается найти себе новую работу. В настоящее время наставник проживает в Казани.

67-летний Бердыев ранее тренировал "Химик" (Джамбул), "Кайрат", "Генчлербирлиги", вновь "Кайрат", "Мунайши", "Нису", сборную Туркмении, "Кристалл", "Рубин", "Ростов" и вновь "Рубин".

Не пропустите: Глушаков считает, что оправдал надежды в "Спартаке". | http://soccernews.ru