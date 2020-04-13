Курбан Бердыев планирует вернуться к клубной работе

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Курбан Бердыев планирует вернуться к клубной работе

Известный тренер Курбан Бердыев планирует вернуться к клубной работе, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По сведениям источника, опытный специалист планирует собрать команду из молодых тренеров, после чего собирается найти себе новую работу. В настоящее время наставник проживает в Казани.

67-летний Бердыев ранее тренировал "Химик" (Джамбул), "Кайрат", "Генчлербирлиги", вновь "Кайрат", "Мунайши", "Нису", сборную Туркмении, "Кристалл", "Рубин", "Ростов" и вновь "Рубин".

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