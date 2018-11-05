Курбан Бердыев похвалил "Оренбург" перед очным матчем

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Курбан Бердыев похвалил "Оренбург" перед очным матчем

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед игрой с "Оренбургом" отметил, что соперник качественно играет в обороне.

"Ждать ли большого количества голов? Это во многом будет зависеть от темпа в начале матча. И мы, и "Оренбург" хороши в обороне, поэтому посмотрим, кто первый раскроется, - сказал Бердыев в эфире в эфире телеканала "Матч Премьер". - Испытывает ли "Рубин" кадровый дефицит? Отсутствие Азмуна, конечно, сказывается, но я бы не сказал, что он незаменимый. Могилевец сегодня в запасе. Он может выйти".

После 12-ти туров "Рубин" занимает 7-е место с 19-ю очками. "Оренбург" находится 9-й строчке с 16-ю очками.

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