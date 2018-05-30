Курчи: "Первый гол в ворота Кариуса не подлежит никакому объяснению"

Экс-голкипер "Ромы" Джанлука Курчи поделился мнением об ошибках Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов.

"В финале Лиги Чемпионов Кариус показал, что не готов к противостояниям подобного уровня. Ошибка в случае с третьим голом ещё простительна. Он недооценил тот удар издали, с каждым голкипером может приключиться подобное. Но первый гол не подлежит никакому объяснению. За ошибку Кариуса, которую он допустил перед голом Бензема, не смог бы оправдаться даже мой девятилетний сын" - приводит слова Курчи Football Italia.

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