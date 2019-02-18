Курьёз имени Заболотного: как форвард рассмешил всех на тренировке

Теги зенит санкт-петербургантон заболотный

Курьёз имени Заболотного: как форвард рассмешил всех на тренировке

Форвард питерского "Зенита" Антон Заболотный на тренировке своей команды сбил манекена.

Соответствующее видео появилось в истаграме "сине-бело-голубых". Смеялись все, некоторые даже не смогли устоять на ногах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#manequinchallenge 2019 #манекенчеллендж

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

27-летний Заболотный в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 23 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Игрок "Ромы" отклонил предложение "Зенита".  | http://soccernews.ru

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