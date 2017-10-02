Курьёзное удаление защитника "Лиона"

Защитник "Лиона" Марсело Фильо подвёл свою команду в матче восьмого тура французской Лиги 1 против "Анжера".

30-летний бразилец получил предупреждение за фол у штрафной площадки "ткачей", после чего отмахнулся и нечаянно выбил из руки арбитра показанную ему жёлтую карточку. Рефери видимо не понял, что поступок футболиста не был намеренным и удалил его.