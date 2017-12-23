Курьёзный промах Роналду в Эль Класико

Теги реал мадридбарселонакриштиану роналду

Курьёзный промах Роналду в Эль Класико

Ведущий форвард "Реала" Криштиану Роналду "отличился" на старте матча 17-го тура Примеры против "Барселоны".

32-летний португалец на 10-й минуте Эль Класико находился в выгодной позиции для удара, однако, получив хороший пас, не сумел попасть по мячу.  

Видео: Курьёзный промах Роналду

Не пропустите: Стали известны стартовые составы "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии
ГОСТЬ

это какой канал

Ответить
Taivin

Zolotoi myach emu eshe raz))

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов