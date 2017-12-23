Курьёзный промах Роналду в Эль Класико

Ведущий форвард "Реала" Криштиану Роналду "отличился" на старте матча 17-го тура Примеры против "Барселоны".

32-летний португалец на 10-й минуте Эль Класико находился в выгодной позиции для удара, однако, получив хороший пас, не сумел попасть по мячу.

Видео: Курьёзный промах Роналду

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