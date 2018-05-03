Курс на домашний финал: "Марсель" постарается пройти преграду в виде "Зальцбурга"
"Зальцбург" – "Марсель"
Стадион: "Ред Булл Арена"
Начало матча: 22:00
Арбитр: Сергей Карасев
Французский "Марсель" находится в шаге от домашнего финала Лиги Европы, который состоится на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе. Французские команды никогда прежде не выигрывали Лигу Европы/Кубок УЕФА, хотя четыре раза доходили до финала. Дважды до главного матча турнира доходил "Марсель". В сезоне 03/04 французы оказались сильнее "Ливерпуля", "Интера" и "Ньюкасла", однако в финале ничего не смогли противопоставить "Валенсии" Рафаэля Бенитеса. В конце первого тайма Фабьен Бартез заработал пенальти в свои ворота и получил красную карточку. Висенте не оставил шансов резервному вратарю. Во втором тайме испанцы закрепили свое преимущество и выиграли трофей. В составе того "Марселя" можно выделить Дидье Дрогба, который через несколько месяцев перебрался в "Челси" и стал лидером "аристократов".
Это была вторая попытка провансальцев выиграть трофей, первый же финал состоялся в 1999 году. Команда, в которой играли Лоран Блан и Робер Пирес, в главном матче турнира встретилась с "Пармой", в ее составе звезд было не меньше (Креспо, Кьеза, Верон, Дино Баджо, Тюрам, Каннаваро, в воротах стоял молодой Буффон). Итальянцы разгромили своего соперника со счетом 3:0 благодаря голам Креспо, Ваноли и Кьезы. Другие французские клубы также не смогли победить в финалах.
"Марсель" имеет хороший шанс третий раз выйти в финал. В первой полуфинальной встрече с австрийским "Зальцбургом" они уверенно контролировали ход игры, забив два гола. "Быкам" не удалось показать хорошую игру в атаке, у них практически не было моментов, но на своем поле они могут дать бой любому сопернику. В этом сезоне они проиграли в ЛЕ только один матч римскому "Лацио", но затем взяли убедительный реванш в Австрии, совершив впечатляющий камбек. В этом году в еврокубковых матчах мы не раз были свидетелями впечатляющих спасений (или же попыток, когда команда едва не отыгрывалась после крупных поражений в первой игре), поэтому "Зальцбург" нельзя заранее списывать со счетов.
Интересные факты противостояния:
"Зальцбург" не проигрывает на протяжении десяти домашних матчей в ЛЕ.
Австрийцы в этом сезоне добыли на своем стадионе три разгромные победы (над "Лацио", "Гимарайншем" и "Вииторулом").
Ранее команды играли в одной группе: "Зальцбург" выиграл дома 1:0, во Франции была зафиксирована ничья.
Ориентировочные составы:
"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Калета-Цар, Ромальо, Алмер, Бериша, Самассеку, Айдара, Шлагер, Чан, Даббур.
"Марсель": Пеле, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Лопес, Сансон, Товен, Пайе, Окампос, Митроглу.
Прогноз на матч "Зальцбург" – "Марсель":
Австрийцы должны с первых минут идти в атаку, чтобы отыграть два мяча, на своем поле они выглядят фаворитами, но не факт, что они сумеют выиграть по сумме двух матчей.
Букмекеры предлагают на победу "Зальцбурга" коэффициент 2.10, на "Марсель" – 3.45, на ничью – 3.65.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Кульминация эпохи Венгера в "Арсенале": лондонцы едут сражаться с "Атлетико" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 51 тура
-
"Марсель" благодаря ошибке Карасева вышел в финал Лиги Европы
-
Венгер прощается с еврокубками: "Атлетико" выбивает "Арсенал" на пути к финалу Лиги Европы
-
Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов
-
Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Ювентус" определился с размером предложения по Морате
-
Диего Коста: "В финале Лиги Европы выложимся без остатка"
-
"Реал" отказался от покупки Де Хеа, отдав предпочтение двум другим кандидатам на усиление вратарской позиции
-
"Бешикташ" подпишет игрока "Шахтёра"
-
Бельерин: "Мы хотели выйти в финал Лиги Европы ради Венгера"
-
Ловрен: "Пусть "Реал" нас боится"
-
УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы
-
Симеоне: "Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на новом стадионе"
-
Навас и Мане поборются за звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Руди Гарсия прокомментировал выход "Марселя" в финал Лиги Европы
-
Эмери получил предложение возглавить топ-клуб Италии
-
Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболиста
-
Фред рассказал о возможном уходе из "Шахтера"
-
Венгер заступился за Озила после матча с "Атлетико"
-
Бывший защитник "Спарты" покончил жизнь самоубийством
-
Третий тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетят 39 тысяч болельщиков
-
Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"
-
Названы лучшие игроки ответных полуфиналов Лиги Европы
-
Главный тренер "Зальцбурга": "Не держу зла на российских арбитров"
-
Новичок "Шахтера": "Ради "горняков" отказал "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1