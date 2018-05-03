Курс на домашний финал: "Марсель" постарается пройти преграду в виде "Зальцбурга"

"Зальцбург" – "Марсель"

Стадион: "Ред Булл Арена"

Начало матча: 22:00

Арбитр: Сергей Карасев

Французский "Марсель" находится в шаге от домашнего финала Лиги Европы, который состоится на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе. Французские команды никогда прежде не выигрывали Лигу Европы/Кубок УЕФА, хотя четыре раза доходили до финала. Дважды до главного матча турнира доходил "Марсель". В сезоне 03/04 французы оказались сильнее "Ливерпуля", "Интера" и "Ньюкасла", однако в финале ничего не смогли противопоставить "Валенсии" Рафаэля Бенитеса. В конце первого тайма Фабьен Бартез заработал пенальти в свои ворота и получил красную карточку. Висенте не оставил шансов резервному вратарю. Во втором тайме испанцы закрепили свое преимущество и выиграли трофей. В составе того "Марселя" можно выделить Дидье Дрогба, который через несколько месяцев перебрался в "Челси" и стал лидером "аристократов".

Это была вторая попытка провансальцев выиграть трофей, первый же финал состоялся в 1999 году. Команда, в которой играли Лоран Блан и Робер Пирес, в главном матче турнира встретилась с "Пармой", в ее составе звезд было не меньше (Креспо, Кьеза, Верон, Дино Баджо, Тюрам, Каннаваро, в воротах стоял молодой Буффон). Итальянцы разгромили своего соперника со счетом 3:0 благодаря голам Креспо, Ваноли и Кьезы. Другие французские клубы также не смогли победить в финалах.

"Марсель" имеет хороший шанс третий раз выйти в финал. В первой полуфинальной встрече с австрийским "Зальцбургом" они уверенно контролировали ход игры, забив два гола. "Быкам" не удалось показать хорошую игру в атаке, у них практически не было моментов, но на своем поле они могут дать бой любому сопернику. В этом сезоне они проиграли в ЛЕ только один матч римскому "Лацио", но затем взяли убедительный реванш в Австрии, совершив впечатляющий камбек. В этом году в еврокубковых матчах мы не раз были свидетелями впечатляющих спасений (или же попыток, когда команда едва не отыгрывалась после крупных поражений в первой игре), поэтому "Зальцбург" нельзя заранее списывать со счетов.

Интересные факты противостояния:

"Зальцбург" не проигрывает на протяжении десяти домашних матчей в ЛЕ.

Австрийцы в этом сезоне добыли на своем стадионе три разгромные победы (над "Лацио", "Гимарайншем" и "Вииторулом").

Ранее команды играли в одной группе: "Зальцбург" выиграл дома 1:0, во Франции была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы:

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Калета-Цар, Ромальо, Алмер, Бериша, Самассеку, Айдара, Шлагер, Чан, Даббур.

"Марсель": Пеле, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Лопес, Сансон, Товен, Пайе, Окампос, Митроглу.

Прогноз на матч "Зальцбург" – "Марсель":

Австрийцы должны с первых минут идти в атаку, чтобы отыграть два мяча, на своем поле они выглядят фаворитами, но не факт, что они сумеют выиграть по сумме двух матчей.

Букмекеры предлагают на победу "Зальцбурга" коэффициент 2.10, на "Марсель" – 3.45, на ничью – 3.65.

Вячеслав Горбачев

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