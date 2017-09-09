Курс на "Месталью": "Атлетико" едет в гости к "Валенсии"

"Валенсия" – "Атлетико"

Стадион: "Месталья"

Начало матча: 17:15

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес

Мадридский "Атлетико" в рамках третьего тура испанской Примеры встретится с "Валенсией". Обе команды на данный момент имеют по четыре пункта, однако если "матрасники" потеряли очки в игре с новичком элитного дивизиона "Жироной", при этом проигрывая по ходу встречи 2:0, то "Валенсия" сумела отстоять ничью в игре с "Реалом" (2:2). "Летучие мыши" в поединке с чемпионом страны смотрелись очень хорошо, на последних минутах они могли даже вырвать победу, если бы Симоне Дзадза не стал демонстрировать ненужный дриблинг перед штрафной соперника во время контратаки.

Также обе команды сыграли против "Лас-Пальмаса": "Атлетико" выиграл 5:1, а "Валенсия" – 1:0. Команда Симеоне в это окно не смогла усилиться из-за санкций ФИФА, валенсийцы же провели мощнейшую трансферную кампанию: у "Ювентуса" был выкуплен Дзадза, а также вратарь Нето, у "Арсенала" – защитник Габриэль Паулиста, из "Астаны" пришел Максимович, а из "Сельты" – Фабиан Орельяна. Также у ПСЖ был арендован форвард Гонсало Гуэдеш, а у "Интера" – Мурильо и Кондогбия. Среди потерь можно выделить Канселу, Абденнура, Нани.

У "Валенсии" подобрался очень интересный состав, команда вполне способна побороться за еврокубки, а на своем стадионе должна дать бой любому сопернику.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 158 очных встреч: 59 побед у "Атлетико", 57 – у "Валенсии", 42 раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Атлетико" выиграл на "Месталье" 0:2, а на своем поле – 3:0.

"Валенсия" не может победить "Атлетико" в пяти последних матчах (одна ничья и четыре поражения).

Ориентировочные составы:

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Мурильо, Монтойя, Солер, Парехо, Кондогбия, Гуэдеш, Морено, Дзадза.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Луис, Карраско, Габи, Сауль, Коке, Корреа, Гамейро.

Прогноз на матч:

"Валенсия" отобрала очки в Мадриде у другого столичного клуба – "Реала", даже ведя по ходу встречи 1:2. "Летучим мышам" вполне по силам повторить свое достижение и в игре против "Атлетико".

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 2.20, на ничью – 3.40, на "Валенсию" – 3.60.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Разминка перед "Юве": в дерби Каталонии "Барселона" протестирует "Эспаньол" | http://soccernews.ru