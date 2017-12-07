Курс на плей-офф: "Локомотив" встретится со "Злином"
"Злин" – "Локомотив"
Стадион: "Андрув"
Начало матча: 21:00
Арбитр: Мете Калкаван (Турция)
Московский "Локомотив" отправляется в Чехию, где в матче со "Злином" постарается оформить путёвку в плей-офф Лиги Европы. Железнодорожники в прошлом туре сумели обыграть "Копенгаген" и теперь получили стратегическое преимущество, победа в последнем матче гарантирует им еврокубковую весну, при определенных обстоятельствах команду Семина устроит и ничья с поражением, но для этого нужно, чтобы "Шериф" не проиграл в Дании "Копенгагену". Также стоит сказать, что если датчане выиграют свою игру со счётом 2:1, а "Локомотив" сыграет вничью со "Злином", то все три команды наберут по девять очков, по регламенту отбрасываются игры с чехами, и в итоге у всех клубов будут абсолютно одинаковые показатели. Такие совпадения маловероятны, но и их исключать нельзя, "Злин" уже сыграл на своем поле вничью с "Шерифом" и "Копенгагеном", намерены чехи продолжить традицию и в игре с "Локомотивом".
Команда Семина в этом сезоне не лучшим образом играет против команд, которые играют вторым номером, однако при этом постоянно показывают характер, дожимая соперника на последних минутах. Доводить дело до эндшпиля в отчетной игре нежелательно, особенно если в параллельном матче "Копенгаген" будет побеждать "Шериф". Чехи вряд ли сдадут игру за 17 минут, как это было в Москве, когда Фернандеш за это время оформил хет-трик, но все же хотя бы один гол "Локомотиву" нужно забить уже в первом тайме.
Интересные факты противостояния:
Матч первого круга (3:0 в пользу "Локомотива") был единственным в истории противостояния.
"Локомотив" до встречи со "Злином" никогда не играл против чешских клубов, его соперник также не встречался прежде против команд из России.
"Локомотив" в восьми последних гостевых матчах групповых этапов Лиги Европы потерпел лишь одно поражение.
Джефферсон Фарфан забил семь голов в семи последних матчах.
Ориентировочные составы:
"Злин": Зламал, Ирачек, Джафич, Матейов, Гаич, Гнаничек, Бартошак, Бачо, Экпай, Железник, Механович.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Мануэл Фернандеш, Фарфан.
Прогноз на матч:
"Локомотив" сильнее по составу, также у него есть мотивация выйти в плей-офф. "Злин" же будет играть в свое удовольствие, давить на него ничего не будет, поэтому с точки зрения психологии чехам будет немного легче, но все же класс железнодорожников должен сказаться.
Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" коэффициент 1.60, на ничью 3.80, на "Злин" - 5.70.
Вячеслав Горбачев
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
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|3
|7
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|Польша
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|7
|3
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|3
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|М
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|3
|3
|4
|Чехия
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|1
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|М
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|1
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|6
|3
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|3
|4
|4
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|3
|1
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|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1