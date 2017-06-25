Курс на полуфинал: Германия сразится с Камеруном

Германия – Камерун

Стадион: "Фишт"

Начало матча: 18:00

Арбитр: Вильмар Рольдан (Колумбия)

Сборная Германии в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций встретится с Камеруном. Африканская команда после двух матчей имеет в своем активе только одно очко, однако все еще не потеряла шанс выйти в полуфинал. Для этого камерунцам необходимо обыграть Германию как минимум с разницей в два мяча. Также Камерун должен оглядываться на результат параллельного матча, в котором сойдутся австралийцы и чилийцы. "Неукротимые львы" должны поддерживать лучшую команду Южной Америки. Камерун неплохо смотрелся в матче с Чили, оборона африканцев действовала достаточно организованно, однако класс соперника дал о себе знать на 80 минуте, после чего чилийцы забили еще один гол в самой концовке. В игре против Австралии Камерун сделал ставку на атаку, но забить удалось только один раз, несмотря на большое количество ударов по воротам. Одного гола не хватило, так как на этот раз подвела оборона. Мабука с шашкой наголо бросился в подкат на углу штрафной, где соперник никак не мог угрожать воротам. Арбитр зафиксировал фол и назначил одиннадцатиметровый. В итоге Австралия забила с пенальти, реализовав фактически единственный свой момент в игре.

Германия привезла в Россию молодой состав, однако чемпионы мира все равно считаются одними из главных претендентов на победу в турнире. В первом туре немцы обыграли Австралию, забив в ворота соперника три мяча и в целом доминируя по ходу всей игры. Во втором матче Германии пришлось обороняться, чилийцы перекусили центр поля и смотрелись увереннее, но гол Штиндля спас команду Лева от поражения. Германию устроит ничья в отчетном матче, даже поражение в один мяч может вывести европейцев в полуфинал, если Чили не проиграет Австралии.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой три матча: два товарищеских и один в рамках чемпионата мира. На ЧМ-2002 в Японии и Корее Германия встретилась с Камеруном на стадии группового раунда и выиграла со счетом 2:0. В 2004 году немцы победили со счетом 3:0, а через десять лет команды сыграли вничью 2:2.

Камерун после победы на Кубке африканский нации выиграл только две игры из шести.

Германия ни разу не проиграла с тех пор, как вылетела в полуфинале Евро-2016, пропустив от Франции два мяча.

Ориентировочный состав:

Германия: тер Штеген, Киммих, Зюле, Рюдигер, Хектор, Руди, Брандт, Дракслер, Горецка, Штиндь, Вагнер.

Камерун: Ондоа, Фай, Тейку, Нганджи, Мабука, Джум, Сиани, Замбо-Ангисса, Бассогог, Абубакар, Муканджо.

Прогноз на матч:

Даже второй состав Германии сильнее по именам, чем сборная Камеруна. К тому же африканцы все же не могут обойтись без грубых ошибок в обороне. Немцы вряд ли будут играть на ничью, во всяком случае в первом тайме Германия наверняка попытается забить несколько мячей. Во второй половине игры команда Лева может играть по счету, как в матче с Чили.

Букмекеры предлагают на победу Германии коэффициент 1.40, на ничью – 5.30; на Камерун – 8.90.

Вячеслав Горбачев

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