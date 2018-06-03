Курс на Россию: Испания примет Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ 2018

Испания – Швейцария

Стадион: "Эстадио де ла Серамика" (Вильярреал, Испания).

Начало матча: 22:00

Уже сейчас встреча Испании и Швейцарии кажется не более, чем легкой прогулкой для "красной фурии". Уж очень симпатичный футбол показывает команда Лопетеги в последнее время. История противостояний этих команд насчитывает аж 21 поединок. Не сложно догадаться на чьей стороне историческое преимущество. Испания побеждала в 17 матчах и 3 сводила к ничьей. Швейцария может похвастаться лишь одной победой в финальной части Чемпионата Мира 2010 года в ЮАР. Да-да, именно тогда, когда "фурия роха" стала чемпионом мира. Кстати, та встреча была последней между этими сборными до сегодняшнего момента. Остальные 20 матчей происходили еще в ХХ веке, а первая и вовсе была сыграна в 1925. Сегодня встречи 30- или даже 40-летней давности мало интересуют фанатов. Команды очень изменились и входят в список лучших сборных Европы.

В 2018 году Испания провела 2 товарищеские встречи против Аргентины и Германии. И если матч с "бундестим" закончился рядовыми 1:1, то Аргентина без Месси очень пострадала от яростной атаки "фурии рохи". Создавалось впечатление, что кто-то врубил "фифу", выбрал "любителя" и пошел катком по бедной Аргентине. Однако, тот матч не показал сильных сторон Испании. Скорее, он раскрыл аргентинские слабости. В последних 10 играх "красные" победили 7 раз и трижды сыграли вничью. При этом они успели забить 34 гола, что коротко характеризует атакующий потенциал команды Лопетеги. В матче с швейцарцами "красной фурии" не помогут такие исполнители, как Иско и Серхио Рамос. Однако, есть вероятность, что потери не станут проблемой для Испании, ведь главной особенностью команды Лопетеги является взаимозаменяемость: на каждую позицию испанец имеет как минимум одну практически равноценною замену.

Форма нынешней Швейцарии тоже вызывает восхищение. Из последних 10 матчей они выиграли 8. Кроме этого, были ничья и поражение. Интересно, что в 8 из 10 матчей швейцарцы ни разу не пропустили. Стоит, конечно же, делать поправку, что соперниками были такие сборные, как, например, Латвия, Фарерские острова или Андорра, но это никак не умаляет заслуг подопечных Петковича, ведь стабильность – признак класса.

Во всех матчах отбора Швейцария побеждала соперника в таком компоненте, как владение мячом. Однако, сегодняшний матч наверняка подпортит данную статистику, ведь выиграть владение у Испании – задача уровня сборной Франции. Скорее всего, Швейцарии ничего не останется, кроме как отбиваться от быстрых испанских атак и пытаться проводить пружинистые контратаки. На чемпионате мира Швейцарии предстоит встреча с Бразилией на групповом этапе, так что матч с "красной фурией" должен дать тренеру Владимиру Петковичу ответ на вопрос о готовности команды к таким испытаниям.

Интересные факты противостояния сборных Испании и Швейцарии:

В последних 18 матчах Испания забивает как минимум 1 гол за игру.

Испания не проигрывает с 27 июня 2016 года, когда уступила Италии (0:2) в 1/8 Чемпионата Европы

8 из 10 последних матчей Швейцария закончила без пропущенных голов.

Швейцария мало проигрывает, но в последнее время она практически не встречается с топ-сборными. Так, последний матч против сильного соперника закончился для команды Петковича поражением - в октябре 2017 года уступили Португалии 0:2

В ХХІ веке Швейцария и Испания встречались всего раз. Это случилось в 2010 году в первом туре группового этапа Чемпионата Мира в ЮАР. Тогда сильнее оказались швейцарцы (1:0), но это не помешало испанцам выиграть кубок мира.

Ориентировочные составы:

Испания: Де Хеа – Одриосола, Пике, Аспиликуэта, Альба – Коке, Бускетс, Тиаго – Асенсио, Сильва, Родриго.

Швейцария: Зоммер – Лихтштайнер, Джуру, Эльведи, Родригес – Джака, Закария – Шакири, Цубер, Фернандес – Эмболо.

Прогноз на матч

Матчи с Германией и Аргентиной показали, что Испания готова к грядущему Чемпионату Мира и даже в товарищеском матче Швейцария их не остановит. Команда Петковича никогда не отличалась железобетонной защитой в матчах с "топами". Тем более, когда это касается Испании с ее короткими передачами, сильным центром и быстрыми атаками. Сложно даже представить каким образом Швейцария может обыграть "красную фурию". Такого не представляют даже букмекеры. Коэффициент на победу команды Петковича колеблется в районе 11. В то же время шансы Испании достаточно велики – 1,4. Ничья оценивается в 4,5.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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