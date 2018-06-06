Курс на "Спартак": Рианчо официально покинул сборную Украины

Рауль Рианчо, ассистент наставника сборной Украины Андрея Шевченко, покинул занимаемую должность.

"Хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем" - заявил Шевченко.

Ранее говорилось, что испанец отправится в "Спартак", где войдет в тренерский штаб Массимо Карреры.

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