Курский "Авангард" пробился в 1/4 финала Кубка России

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Курский "Авангард" пробился в 1/4 финала Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России "Авангард" из Курска одолел "Тамбов".

"Тамбов" – "Авангард" Курск 0:2

Голы: Скворцов (аг), 59 - 0:1, Федчук, 85 - 0:2

"Тамбов": Смирнов, Шевчук (Кухарчук, 62), Овсиенко, Быстров, Горбатюк, Скворцов, Рыбин, Мурнин, Кашчелан, Часовских (Трусевич, 66), Игнатович (Рыжков, 72).

"Авангард" Курск: Саутин, Багаев, Концедалов, Никитин, Дашаев, Митасов (Войнов, 61), Нетфуллин, Коробов (Федчук, 68), Гурфов (Имуллин, 90), Альшин, Аппаев.

Предупреждения: Дашаев (25), Часовских (41), Мурнин (49), Багаев (66), Кашчелан (81).

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