Курт Зума может перейти в "Рому"

Фото: инстаграм Зума/Автор неизвестен

Как сообщает RMC Sport, главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью намерен подписать в римский клуб французского защитник "Челси" Курта Зума.

По информации источника, римляне намерены арендовать Зума, однако "Челси" рассматривает только продажу 26-летнего игрока.

Также отмечается, что "синие" могут потребовать за переход француза около 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Зума сыграл 24 матча за "Челси", в которых забил 5 голов.

Также не пропустите: "Локомотив" интересуется футболистом "Байера". | http://soccernews.ru