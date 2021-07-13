Курт Зума может перейти в "Рому"

Теги ромачелсикурт зумажозе моуринью

Курт Зума может перейти в "Рому"Фото: инстаграм Зума/Автор неизвестен

Как сообщает RMC Sport, главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью намерен подписать в римский клуб французского защитник "Челси" Курта Зума.

По информации источника, римляне намерены арендовать Зума, однако "Челси" рассматривает только продажу 26-летнего игрока.

Также отмечается, что "синие" могут потребовать за переход француза около 30 миллионов евро.

 В прошедшем сезоне Зума сыграл 24 матча за "Челси", в которых забил 5 голов.

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