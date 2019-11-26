Курт Зума рассказал, чему его научил Моуринью
Защитник лондонского "Челси" Курт Зума рассказал, как повлиял на его карьеру бывший главный тренер "синих" Жозе Моуринью.
"Когда я приехал в Англию, мне было всего 19 лет. Именно Моуринью открыл мне двери сюда. Он заставлял меня играть в важных матчах с высокой интенсивностью, что добавляло мне уверенности. Именно он показал мне, каков настоящий футбол здесь. Моуринью ненавидит проигрывать, и он научил этому меня. Я ему очень сильно благодарен. Благодаря Жозе я смог прогрессировать и преуспеть в "Челси", - приводит слова Зума France Football.
В текущем сезоне французский центрбек провёл за "Челси" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Моуринью покинул лондонский клуб в декабре 2015 года, после чего работал в "Манчестер Юнайтед", а на прошлой неделе возглавил "Тоттенхэм".
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