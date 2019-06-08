Куртуа: "Азар, добро пожаловать в лучший клуб мира"
Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа отреагировал на трансфер своего соотечественника Эдена Азара из "Челси" в королевский клуб.
"Добро пожаловать в лучший клуб мира!" – написал голкипер в своём твиттере, прикрепив совместную фотографию с партнёром по национальной команде.
Стоит отметить, что ранее Куртуа и Азар выступали вместе за "Челси".
По данным СМИ, "Реал" купил Азара за 146 миллионов евро с учётом бонусов. Футболист заключил с "бланкос" контракт до 2024 года.
Не пропустите: "Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара. | http://soccernews.ru
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Азар обратился к болельщикам "Челси"
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|Команда
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|38
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|Атлетико Мадрид
|38
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|Реал Мадрид
|38
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|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32