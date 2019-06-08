Куртуа: "Азар, добро пожаловать в лучший клуб мира"

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Куртуа: "Азар, добро пожаловать в лучший клуб мира"

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа отреагировал на трансфер своего соотечественника Эдена Азара из "Челси" в королевский клуб.

"Добро пожаловать в лучший клуб мира!" – написал голкипер в своём твиттере, прикрепив совместную фотографию с партнёром по национальной команде.

Стоит отметить, что ранее Куртуа и Азар выступали вместе за "Челси".

По данным СМИ, "Реал" купил Азара за 146 миллионов евро с учётом бонусов. Футболист заключил с "бланкос" контракт до 2024 года.

Не пропустите: "Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара. | http://soccernews.ru
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