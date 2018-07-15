Куртуа близок к переходу в "Реал"

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Куртуа близок к переходу в "Реал"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа в скором времени может присоединиться к "Реалу".

Как сообщает AS, "аристократы" согласились отпустить вратаря за 40 миллионов евро, хотя изначально требовали не менее 50 миллионов.

Отмечается, что "Реал" предложит Куртуа пятилетнее соглашение с зарплатой в 11 миллионов евро в год.

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