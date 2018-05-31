Куртуа близок к уходу из "Челси"

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Куртуа близок к уходу из "Челси"

Основной вратарь "Челси Тибо Куртуа близок к уходу из лондонского клуба, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, бельгийский страж ворот не может договориться с "синими" о продлении контракта, который истекает в 2019 году.

В связи с этим, "Челси" рассматривает вариант с продажей Куртуа грядущим летом, чтобы через год не потерять его бесплатно. 26-летним голкипером интересуются "Реал" и "Ливерпуль".

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