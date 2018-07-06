Куртуа доволен организацией ЧМ-2018

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Куртуа доволен организацией ЧМ-2018Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа доволен организацией Чемпионата Мира-2018.

По словам бельгийца, ему понравились все города, где его команда проводила матчи.

"Организация на очень высоком уровне. Во всех городах, где была сборная Бельгии, все прошло очень позитивно", - сказал он.

Сегодня Бельгия сыграет в ЧМ-2018 с Бразилией.   | soccernews.ru

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