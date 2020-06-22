Куртуа доволен судейством в матче с "Реал Сосьедадом"

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Куртуа доволен судейством в матче с "Реал Сосьедадом"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа похвалил арбитров матча 30-го тура Примеры против "Реал Сосьедада" за принятые решения в спорных эпизодах.

"Когда Янузай пробивал, передо мной была линия из трёх человек: Мерино, ещё один игрок команды-соперника и один наш футболист. Я ничего не видел, а если вы не видите мяч, и он летит так быстро, у вас не будет времени среагировать. Это и есть положение вне игры. Для этого и существует VAR, и я думаю, что решения были честными", - сказал бельгиец.

Обслуживала встречу судейская бригада во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом.

Матч завершился победой "Реала" со счётом 2:1. Это позволило "сливочным" возглавить турнирную таблицу чемпионата.

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