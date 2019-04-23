Куртуа этим летом может покинуть "Реал"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа в летнее трансферное окно может покинуть команду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство мадридского клуба вместе с наставником команды Зинедином Зиданом недовольны игрой 26-летнего футболиста. Французский специалист хочет поставить первым вратарем Кейлора Наваса.

Напомним, Куртуа перешел в "Реал" летом 2018 года из "Челси" за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 32 матчах, пропустив 42 гола.

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