Куртуа: "Главное для "Челси" в матче с "Арсеналом" - это победа"

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Куртуа: "Главное для "Челси" в матче с "Арсеналом" - это победа"
Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа рассуждает о предстоящем матче 22-го тура чемпионата Англии против "Арсенала".

"В рождественский период всегда проходит много матчей и в них нужно набрать максимум очков. Особенно в тех матчах, когда мы играем с клубами, которые находятся ниже нас в таблице. В случае победы над "Арсеналом" мы вернемся на второе место.

Мы хотим сократить отставание от "Манчестер Сити". Мы хорошо играем в обороне и надеюсь, что сможем играть так же. Главное для "Челси" в матче с "Арсеналом" - это победа", - приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

Матч "Арсенал" - "Челси" состоится сегодня, 3 января и начнется в 22:45 по московскому времени.

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