Вратарь "Челси" Тибо Куртуа готов перебраться в ПСЖ, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, бельгийский страж ворот задумался об уходе из лондонского клуба, поскольку "синие", скорее всего, не попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Учитывая, что ПСЖ обещает Куртуа выгодные условия контракта, 25-летний бельгиец склоняется к тому, чтобы принять предложение парижан.

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