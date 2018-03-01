Куртуа готов променять "Реал" на другой европейский топ-клуб

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа ближайшим летом, вероятнее всего, сменит клубную прописку, информирует испанская пресса.

Об этом свидетельствует не только то, что "аристократы" уже готовят ему замену, но и тот факт, что сам 25-летний вратарь, которым активно интересуется мадридский "Реал", уже провел предварительные переговоры о своем возможном переходе в стан французского ПСЖ.

В нынешнем сезоне Куртуа пропустил 35 мячей в 36 играх за "Челси".

Напомним, "Челси" не может договориться с Луисом Энрике. | soccernews.ru