Куртуа хочет вернуться в Испанию

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Куртуа хочет вернуться в Испанию

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа признался, что ему хочется вернуться в Испанию.

"Все знают, что из-за семейных обстоятельств Испания тянет меня к себе. Если этого не случится сейчас, значит, случится через пару лет" - цитирует бельгийца Goal.com.

Стоит отметить, что в Мадриде у Куртуа растут двое детей. В услугах 25-летнего голкипера заинтересован "Реал". 

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