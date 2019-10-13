Куртуа и Азар в старте сборно Бельгии на матч с Казахстаном

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Куртуа и Азар в старте сборно Бельгии на матч с Казахстаном

Стало известно, кто будет играть в стартовом составе Бельгии и Казахстана в матче 8-го тура отбора Евро-2020.

Казахстан: Непогодов, Малый, Керимжанов, Марочкин, Абикен, Жуков, Шомко, Бейсебеков, Суюмбаев, Федин, Исламхан.

Запасные: Покатилов, Шацкий, Дмитренко, Хижниченко, Тагыберген, Вороговский, Жангылышбай, Перцух, Мирошниченко.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Т. Азар, Прат, Витсель, Э. Азар, Мертенс, Батшуайи.

Запасные: Тенкенс, Селс, Мехеле, Ванакен, Версхарен, Бентеке, Карраско, Ориги, Янузай, Боята, Кастанье, Шадли.

Матч пройдет сегодня, 13 октября, на стадионе "Астана-Арена". Начало - в 16:00 (мск).

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