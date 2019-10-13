Куртуа и Азар в старте сборно Бельгии на матч с Казахстаном
Стало известно, кто будет играть в стартовом составе Бельгии и Казахстана в матче 8-го тура отбора Евро-2020.
Казахстан: Непогодов, Малый, Керимжанов, Марочкин, Абикен, Жуков, Шомко, Бейсебеков, Суюмбаев, Федин, Исламхан.
Запасные: Покатилов, Шацкий, Дмитренко, Хижниченко, Тагыберген, Вороговский, Жангылышбай, Перцух, Мирошниченко.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Т. Азар, Прат, Витсель, Э. Азар, Мертенс, Батшуайи.
Запасные: Тенкенс, Селс, Мехеле, Ванакен, Версхарен, Бентеке, Карраско, Ориги, Янузай, Боята, Кастанье, Шадли.
Матч пройдет сегодня, 13 октября, на стадионе "Астана-Арена". Начало - в 16:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3