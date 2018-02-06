Куртуа: "Игроки "Челси" верят в Конте"

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Куртуа: "Игроки "Челси" верят в Конте"
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа выразил поддержку главному тренеру команды Антонио Конте.

"Мы верим в Конте и нашу команду. Мы доказали, что можем играть даже в меньшинстве. У нас есть характер. Но после двух поражений к команде возникают вопросы. Впрочем мы верим, что с помощью Конте сумеем прервать неудачную серию.

Мы должны продолжать усердно работать на тренировках и сохранять позитивный настрой. Мы сделаем все возможное, чтобы победить в следующем матче", – приводит слова Куртуа Tribalfootball.

Ранее сообщалось, что "Челси" в ближайшее время собирается уволить Конте. Новым наставником лондонцев может стать Луис Энрике.

Не пропустите: Каррагер высказался о возможном увольнении Конте. | http://soccernews.ru

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