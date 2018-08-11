Куртуа извинился перед "Реалом"
Новичок мадридского "Реала" Тибо Куртуа извинился перед королевским клубом за оскорбительную песню в его адрес.
Напомним, что в 2013 году бельгиец, будучи игроком "Атлетико", после победы над "сливочными" в Кубке Испании спел, что "задницам всех, кто любит "Реал", приходится несладко".
"Тогда я был молод и слишком увлёкся. Сейчас могу только извиниться за тот поступок. Это была юношеская неосторожность. Впредь буду отдавать все силы ради побед "Реала" - сказал Куртуа.
Не пропустите: Сравнительная статистика Куртуа и Наваса в минувшем розыгрыше Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20