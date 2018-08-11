Куртуа извинился перед "Реалом"

Новичок мадридского "Реала" Тибо Куртуа извинился перед королевским клубом за оскорбительную песню в его адрес.

Напомним, что в 2013 году бельгиец, будучи игроком "Атлетико", после победы над "сливочными" в Кубке Испании спел, что "задницам всех, кто любит "Реал", приходится несладко".

"Тогда я был молод и слишком увлёкся. Сейчас могу только извиниться за тот поступок. Это была юношеская неосторожность. Впредь буду отдавать все силы ради побед "Реала" - сказал Куртуа.

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