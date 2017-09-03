Куртуа извинился за свою неудачную шутку перед фанатами "Атлетико"

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Куртуа извинился за свою неудачную шутку перед фанатами "Атлетико"Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа извинился за свою неудачную шутку перед фанатами своего бывшего клуба мадридского "Атлетико".

Так, в своем твиттере 25-летний вратарь опубликовал свое фото с партнером по команде Диего Костой, который летом был близок к возвращению в стан "матрасников". Снимок бельгиец прокомментировал уже ставшими историческими словами защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике: "Он остается", что и вызвало гнев со стороны болельщиков "Атлетико". Позже Курту попросил прощения у тех пользователей, кого обидел его пост.

Напомним, "Атлетико" призвал Косту вернуться в "Челси". | soccernews.ru

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