Куртуа извинился за свою неудачную шутку перед фанатами "Атлетико"

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа извинился за свою неудачную шутку перед фанатами своего бывшего клуба мадридского "Атлетико".

Так, в своем твиттере 25-летний вратарь опубликовал свое фото с партнером по команде Диего Костой, который летом был близок к возвращению в стан "матрасников". Снимок бельгиец прокомментировал уже ставшими историческими словами защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике: "Он остается", что и вызвало гнев со стороны болельщиков "Атлетико". Позже Курту попросил прощения у тех пользователей, кого обидел его пост.

Напомним, "Атлетико" призвал Косту вернуться в "Челси". | soccernews.ru