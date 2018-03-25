Куртуа: "Критика ван Гала? Так называемые эксперты ничего не понимают во вратарской игре"

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Куртуа: "Критика ван Гала? Так называемые эксперты ничего не понимают во вратарской игре"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал слова голландского тренера Луи ван Гала, который раскритиковал его за игру в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" (0:3).

"В матче "Барселона" - "Челси" все решилось из-за грубейшей ошибки Куртуа в эпизоде с первым голом Месси. Такое допускать нельзя", - сказал ван Гал.

"Стоит мне услышать разговоры так называемых экспертов, я начинаю думать, что они ничего не понимают во вратарской игре. Ван Галу не стоит обсуждать вратарей. Я уже много раз играл против Месси. Это не первый матч, когда ему удалось забить мне гол между ног. Для вратаря моего роста это, возможно, самое слабое место", - приводит слова Куртуа De Telegraaf. 

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