Куртуа лидирует в борьбе за трофей Саморы

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа опережает Яна Облака из "Атлетико" в борьбе за звание лучшего голкипера сезона Примеры.

Бельгиец пропустил 18 голов в 28 матчах чемпионата (в среднем - 0,64), а словенец - 22 мяча в 31 игре (0,71).

Таким образом, Куртуа лидирует в гонке за трофеем Саморы, который вручается стражу ворот, имеющему наименьший показатель пропущенных голов в среднем за матч.

Стоит отметить, что в последних четырёх сезонах именно Облак становился обладателем престижной награды.

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