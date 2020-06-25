Куртуа лидирует в борьбе за трофей Саморы

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Куртуа лидирует в борьбе за трофей Саморы

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа опережает Яна Облака из "Атлетико" в борьбе за звание лучшего голкипера сезона Примеры.

Бельгиец пропустил 18 голов в 28 матчах чемпионата (в среднем - 0,64), а словенец - 22 мяча в 31 игре (0,71).

Таким образом, Куртуа лидирует в гонке за трофеем Саморы, который вручается стражу ворот, имеющему наименьший показатель пропущенных голов в среднем за матч.

Стоит отметить, что в последних четырёх сезонах именно Облак становился обладателем престижной награды.

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