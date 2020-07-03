Куртуа лидирует в топ-5 лигах Европы по числу сухих матчей в чемпионате

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа играет очень надёжно в текущем розыгрыше испанской Примеры.

Бельгийский страж ворот провёл 16 сухих матчей с начала чемпионата - это лучший показатель в топ-5 лигах Европы.

Ближайшими преследователями голкипера "сливочных" являются Мануэль Нойер из "Баварии" (15) и Ян Облак из "Атлетико" (14).

В этом сезоне 28-летний Куртуа сыграл за "Реал" 38 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов.

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