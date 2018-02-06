Куртуа: "Мое сердце находится в Мадриде, там живут мои дети"

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Куртуа: "Мое сердце находится в Мадриде, там живут мои дети"
Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа не исключил возможности перехода в мадридский "Реал".

"Я регулярно езжу в Мадрид по семейным обстоятельствам. Там живут мои дети. Я каждый день общаюсь с дочерью по интернету, но мой сын еще слишком мал для такого общения. Поэтому я стараюсь часто ездить в Мадрид. Там находится мое сердце.

Могу ли я вернуться в Ла Лигу? "Реалу" нужно обсудить этот вопрос с "Челси". Впрочем пока что никаких переговоров не было. Знаю, что когда-нибудь я вернусь в Мадрид, так как люблю этот город. Там я повзрослел и мне было сложно оттуда уезжать.

Если я нужен "Реалу", то мои личные обстоятельства помогут мне принять решение. Но сейчас я веду переговоры с "Челси" о продлении контракта", - приводит слова Куртуа Sport/Foot Magazine.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов купить 25-летнего Куртуа летом.

Стоит отметить, что Куртуа уже играл в Испании за "Атлетико".

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