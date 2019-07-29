Куртуа может пропустить первый матч сезона-2019/20 Ла Лиги из-за травмы

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму. Об этом пишет официальный сайт клуба.

Вратарь прошел обследование, по итогам которого у него диагностировали растяжение связок голеностопа второй степени. Скорее всего, он пропустит около трех недель.

Есть вероятность того, что Куртуа может пропустить матч 1-го тура Ла Лиги с "Сельтой".

В минувшем сезоне 27-летний голкипер участвовал в 35 матчах, пропустив 48 голов.

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