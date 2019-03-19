Куртуа может уйти в ПСЖ
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа задумал о смене клуба.
Как сообщает Tuttomercatoweb, 26-летний бельгиец видит ПСЖ своим следующим клубом. Ранее парижане проявляли интерес к голкиперу "Атлетико" Яну Облаку.
Напомним, что после возвращения в "Реал" Зинедин Зидан захотел подписать нового вратаря.
Куртуа перебрался в "Реал" в 2018 году. В этом сезоне он провел 32 игры, из них в 10 он отстоял на ноль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22