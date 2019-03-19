Куртуа может уйти в ПСЖ

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Куртуа может уйти в ПСЖ

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа задумал о смене клуба.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 26-летний бельгиец видит ПСЖ своим следующим клубом. Ранее парижане проявляли интерес к голкиперу "Атлетико" Яну Облаку.

Напомним, что после возвращения в "Реал" Зинедин Зидан захотел подписать нового вратаря.

Куртуа перебрался в "Реал" в 2018 году. В этом сезоне он провел 32 игры, из них в 10 он отстоял на ноль.

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